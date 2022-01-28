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VEDAŞ ekiplerinin 2 metrelik karda zorlu kış mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım Bakım (AOB) timleri, çetin kış şartlarında hasar gören hatları drone ve termal kamera yardımıyla tespit ederek vatandaşların enerji kesintisi yaşamaması için mücadele ediyor.

Çevre 28.01.2022, 08:46
VEDAŞ ekiplerinin 2 metrelik karda zorlu kış mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım Bakım (AOB) timleri, çetin kış şartlarında hasar gören hatları drone ve termal kamera yardımıyla tespit ederek vatandaşların enerji kesintisi yaşamaması için mücadele ediyor.

Kentte çetin kış mevsimi ve zorlu coğrafyaya rağmen enerji arzında sorun yaşanmaması için gece gündüz çalışan VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde zorlu mesai yürütüyor. 154 personel, 36 araç, 4 iş makinesi ve drone ile termal kamera cihazlarıyla arızalara müdahale eden uzman timler, enerji kesintilerini minimize etmek için 7/24 saha çalışmalarında görev alıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle hasar gören Bostankent grup köy hattında yaşanan hasar ihbarını alan ekipler bölgeye yönlendirildi. Arıza yaşanan noktada drone ve termal kamerayla çalışma başlatan arıza onarım bakım timi, sorunu kısa sürede tespit etti. Sırtladıkları çantalarla karlı arazide 500 metrelik yolu kara bata çıka yürüyerek elektrik direğine ulaşan ekip, burada hasarı gidererek, yaşanan kısa süreli enerji kesintisini çözüme kavuşturdu.

“Ekiplerimiz her türlü hava koşulunda göreve hazır”

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, Muş’ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Bostankent grup köyünden çağrı merkezlerine gelen arıza ihbarı neticesinde vakit kaybetmeden ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Ekibin, drone ve termal kamera gibi teknolojik vasıtalar yardımıyla arızayı anında tespit ettiğini anlatan Coşar, “Ekiplerce yapılan tespit neticesinde tekrar elektrik arzı sağlanmıştır. Ekiplerimiz kar kış demeden, 7/24 enerji arzı için canla başla mücadele etmektedirler. Ekiplerimiz her türlü hava koşulunda göreve hazırdır. Özellikle arızalar genelde kırsal kesimde meydana gelmektedir” dedi.

“154 personelle her an sahadayız”

36 araç, 8 sepetli araç, 2 vinç, 1 kar motoru ve 1 paletli kar aracıyla arızalara müdahale ettiklerini kaydeden Coşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplamda 154 personelle her an sahadayız. İlimizdeki zorlu coğrafya nedeniyle ve elektrik hatlarının bu coğrafyada yayılmasıyla arızaları gidermek için ekiplerimizin zaman zaman 1-2 metre karda kilometrelerce yol yürüdüğü olmuştur. Arızaları gidermek için her türlü imkan seferber edilmektedir.”

“Amacımız vatandaşlarımıza minimum sürede sürekli enerji verebilmek”

VEDAŞ arıza onarım bakım ekibinde görevli personel Nusret Erten ise Bostankent grubunda bulunan arızayı gidermek için bölgede çalışma yürüttüklerini belirterek, “Genelde böyle zor şartlarda çalışıyoruz. Elimizden gelen çalışmayı her zaman yapıyoruz. Sürekli sahadayız. Amacımız vatandaşlarımıza minimum sürede sürekli enerji verebilmek. Bunun için eğitildik” ifadelerini kullandı.

“2 metrelik kar içerisinde ekipmanlarımızla yürüyüp arızaları gideriyoruz”

Genellikle yağmur, fırtına ve karlı havalarda iş yüklerinin arttığını vurgulayan Erten, “Biz de bunun bilincinde olarak sürekli zinde durup bu coğrafyada, bu şartlar altında çalışıyoruz. Burada yürümek bile başlı başına çok zor bir durum. Buna rağmen 1-2 metrelik kar içerisinde ekipmanlarımızla beraber yürüyüp, arızayı giderip o şekilde enerji vermeye çalışıyoruz. Çok engebeli olan yerlerde, dağlık bölgelerde, yürüme mesafesi olmayan yerlere kar motoru veya paletli araçlarımızla gidiyoruz. Drone uçurabildiğimiz yerlerde arıza tespiti yapıp gerekli çalışmalarla enerjiyi veriyoruz. İşimiz zor ve tehlikeli bir iş. Onun için her zaman iş sağlığı güvenliğine riayet ediyoruz” diye konuştu.

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