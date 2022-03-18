VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yem bıraktı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çeken leyleklerin karla kaplı yuvalarına yem bıraktı.

Mart ayı başında uzun bir göç sürecinin ardından Muş Ovası’na gelen leylekler, yoğun kar yağışı ve soğuk havaya yakalandı. Yem bulmakta güçlük çeken leylekler için harekete geçen VEDAŞ ekipleri, köy köy gezerek onların karla kaplı yuvalarını temizleyip, beslenmeleri için yem bıraktı. Özellikle Hasköy ve Korkut ilçelerindeki ova köylerinde yoğun olarak yaşayan leylekler için temin ettikleri yemi sepetli vinç yardımıyla bırakan ekipler yürekleri ısıttı.

“Leyleklere gıda ihtiyacı konusunda ekiplerimiz yardımcı olmaktadırlar”

Beslemeyle ilgili açıklamalarda bulunan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, “Uzun bir göçün ardından güney illerinden kentimize göç eden leylekler, ovanın karla kaplı olması nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım ekipleri olarak leyleklere gıda ihtiyacı konusunda ekiplerimiz yardımcı olmaktadırlar. Leyleklerin yuvalarına, yüksek yerlere, damlara ekiplerimizce yiyecek bırakılmaktadır” dedi.

“Leylekler yem bulamadığı için sepetli vinçle yuvalarına yem attılar”

Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden Ferhat Demir ise VEDAŞ ekiplerinin duyarlı davranışından dolayı onlara teşekkür ederek, “VEDAŞ ekipleri köyümüze geldiler, sağ olsunlar leyleklere yiyecek verdiler. Bir metreden fazla kar olduğu için leyleklere yardıma geldiler. Allah onlardan razı olsun. Leylekler yem bulamadığı için sepetli vinçle yuvalarına yem attılar” diye konuştu.