Vatandaşların leğen, poşet veya kızakla kayak keyfi

Kütahya’da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Çamlıca bölgesinde hem yetişkinler, hem de çocuklar uzunluğu 150 metreyi bulan rampadan kaydı. Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, "Çok güzel bir ortam. Aile dostlarımızla günü değerlendirmek için buradayız. Biraz serin, ama çocuklar açısından çok güzel oluyor" dediler.

Bu arada, bir vatandaşın ATV ile gösterisi ile bir off-road tutkununun kar üzerinde yaptığı safari izleyenlerin adeta nefesleri kesti.

Kütahya’nın Çamlıca bölgesindeki kayak keyfi gün boyu devam ediyor. Kütahyalı vatandaşların kayak keyfi İHA tarafından havadan da görüntülendi.