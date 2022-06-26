Vatandaşlar Zonguldak, Bartın ve Karabük’te sel ve su taşkınlarına karşı uyarılıyor

Zonguldak-Bartın ve Karabük’te etkili olması beklenen çok kuvvetli yağış sebebiyle oluşturulan kriz merkezlerinden sel ve su taşkınlarına karşı uyarılar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi’nde çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıların ardından Bartın güne çok kuvvetli yağışlarla uyandı. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Ev ve işyerlerini su bastı, ulaşım su baskınları nedeniyle güçlükle sağlandı. Öte yandan üç ilde de kriz merkezleri oluşturuldu. Kırmızı uyarının verildiği üç ilde sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda vatandaşlar sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm iletişim ağlarından uyarılıyor.

Bartın Valiliği, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemli rica ederiz"

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada Batı Karadeniz’de halen kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak 27 Haziran Pazartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz geneli çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat), Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç ve batısında yer yer şiddetli (76-100 kg/m2/12 saat), Bartın il geneli ile Kastamonu’nun kuzeyi, Karabük’ün kuzey ve batısı, Sinop’un batısı, Zonguldak’ın iç kesimleri ile Düzce’nin batısında yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek ani sel, su baskın, heyelan, yağış anında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada da "Bölgemizde halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece (Pazar) saatlerinden itibaren yarın gece (Pazartesi) saatlerine kadar, etkisini artırması beklendiğinden vatandaşlarımızın dere kenarlarına inmemesi heyelan riski taşıyan bölgelere yaklaşılmaması ve ayrıca tehlike arz eden yapılardan uzak durması ani sel su baskını heyelan yağış anında rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

En yüksek yağış Bartın’da

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen toplam yağışların istatistiklerine yer verdi. 25 Haziran günü gerçekleştirilen toplam yağış rekorunu metrekareye 98,1 kg olarak Bartın Merkez ilçesi kırdı. 70,2 kg ile de Kozcağız beldesinde en çok yağış gerçekleşti. Bu istatistikleri Arıt beldesi ile Ulus ilçesi takip etti. 26 Haziran tarihli toplam en çok yağış miktarı da yine Bartın’da kaydedildi. Metrekareye 83,1 kg yağışın düştüğü Hasankadı köyünü Kastamonu ve Karabük takip etti.