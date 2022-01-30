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Vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

Elazığ’da ara tatil ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti.

Çevre 30.01.2022, 12:14
Vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

Elazığ’da ara tatil ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlıyor. Yarıyıl tatilini ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Sivrice ilçesinin 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba dağından ismini alan kayak merkezine akın etti. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Mardin, Tunceli ve Batman başta olmak üzere birçok ilden gelen ziyaretçiler, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nün manzarasında kayak yapmanın tadını çıkardı. Büyük ilgi gören kayak merkezinde telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapanlar, güneşli havanın da tadını çıkartıyor. Çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçiriyor. Öte yandan Ankara’da görevli Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK ekibi de jetskilerle devriye atarak vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürdü.

Kayak tesisinin çok güzel olduğunu belirten Derya Doğan, “Burası çok güzel. Göl manzaralı. Kar da zaten bu sene her zamankinden fazla yağdı. Hava da çok güzel. Kaymaya geldik. Kalabalık, herkes hafta sonunu değerlendiriyor. Elazığ ve tatil için güzel bir yer. Çevre illerden de gelenler oluyor. Biz hafta sonumuzu bu şekilde değerlendirmek istedik” dedi.

Hafta sonu kaymaya geldiklerini dile getiren Efe Kağan Şimşek, “Bugün Hazarbaba Kayak Merkezindeyiz. Hafta sonu diye kaymaya geldik. Burada kar çok güzel. Metrelerce yağmış, çok eğlendik. Ailemle geldim. Biraz kaymayı denedik ama çok soğuk olduğu için zor kayıyoruz. Yeni öğrenmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Mustafa Atagün ise, “Güzel bir hafta sonu. İyi bir hava var. Kayakçılar çok neşeli. Aynı zamanda Hazarbaba Kayak ve Sporları Kulüp başkanıyım. Burada gençleri yetiştiriyoruz. Kayak tesisi, organizasyon ve hizmet güzel. Çok eğleniyoruz, güzel bir ortam var” şeklinde konuştu.

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