Vatandaşın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı.

Dörtyol’da bir vatandaş arazide bulduğu yaralı şahini Altınçağ Mahallesi’nde tedavisinin yapılması için özel bir veteriner kliniğine götürdü. Yaralı kuşu muayene eden veteriner İsmail Alaca, kuşun arı cinsi şahin türü olduğunu belirledi. Şahinin kanat altında ve çevresinde çarpmaya bağlı yaralanmalar olduğu tespit edildi. İlk tedavisini yapan veteriner Alaca, şahinin tekrar doğal yaşam alanına bırakılması için Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini ve kalan tedavisi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceğini söyledi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer, Dörtyol ilçesinin göçmen kuşların geçiş güzergah yolları arasında bulunduğunu, göçmen kuşların tel ve ağaç dallarına takıldığı vakalar ile sık sık karşılaştıklarını söyledi. Özer, “Vatandaşlarımız yaralı bir yaban hayvanı ile karşılaştıklarında hemen 112, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ile bizimle irtibata geçebilirler” dedi.