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VASKİ Genel Müdürü Kaplan: “Türkiye’de en ucuz suyu Van kullanıyor”

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Türkiye’de en ucuz suyu Van halkının kullandığını söyledi.

Çevre 22.02.2022, 15:08
VASKİ Genel Müdürü Kaplan: “Türkiye’de en ucuz suyu Van kullanıyor”

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Türkiye’de en ucuz suyu Van halkının kullandığını söyledi.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kaplan, yaz mevsiminde bilinçsiz su kullanımına yönelik çalışmaların başlayacağını duyururken, büyükşehirler arasında en ucuz suyun ise Van’da kullanıldığını belirtti. Türkiye’de en ucuz suyun Van’da kullandığını söyleyen Kaplan, “Türkiye’nin en ucuz suyuna sahibiz. Tabii bu değerlendirmeyi büyük şehirlere göre yaptık. 30 büyükşehir içinde en ucuz suya sahibiz. Bunun dışında yapılan açıklamalarda, VASKİ’nin borç stoku ile ilgili personelinin maaşını ödeyemeyecek duruma geldiği açıklamaları yapıldı. Bunları da kabul etmediğimizi beyan ettik. Ne elektrik kurumlarına, ne vergi dairesine, ne de SGK’ya günü geçmiş borcumuz yoktur. Bu borçların da çok büyük bir kısmı biz göreve gelmeden önce ödenmemiş borçlardır. Bununla beraber gündemdeki tartışmalarımızdan biri de su kesmelerdir. Zaten pandemi döneminde bunlar yasaktı. Daha sonra bazı yapılandırma dönemleri geçirdik. 2 tane yapılandırma çıkarttı hükümetimiz, o yapılandırma dönemlerinde de herhangi bir su kesimi yapmadık. Ancak bütün ödeme kolaylıklarına rağmen, borcunu ödemeyen vatandaşlarımıza karşı bir su kesme işlemi yaptık. Ama bunu nerede yaptık? Tam şehir merkezinde yaptık. ‘Garip gurabanın suyunu kesiyorlar’ diye bir algı çıkartıldı. Hayır. Düzenli şehir formatında yaşayan bir site içinde, fiyat faturasını ödemeyen vatandaşlarımıza önce 2-3 sefer uyarılar göndererek ardından su kesme işlemleri yaptık” dedi.

VASKİ’nin şu anda 272 bin abonesinin olduğunu ifade eden Kaplan, “Toplamda 7 bin kişiye su kesme tebligatı gitti, bunun yarısı hemen uyarıyı alır almaz yatırdı. Diğer yarısı da ilk 24 saat içinde yatırdı. Şu anda suyu kapalı abonemiz mevcut değil. Bu su kesmelerinin dışında icralarla ilgili de VASKİ’nin 123 bin abonesi var, 55 bin tanesi icraya verilmiş denildi. Hatta bunun 30 bin tanesinin Erciş ilçemizde olduğu söylendi, bu da doğru değil. Yanlış bir açıklama. İcraya verilen aboneler de ortalama fatura sayısı 52, o da her halde 5 yıla yakın bir süre ediyor. Yani 5 yıldır ödemesini yapmamış birini defaatle yapılandırmalar dahil sürekli uyarıp bilgilendirme mesajları gönderdikten sonra bunun da icraya dönüşmesi gayet normaldir. Tam tersine ‘niye icraya vermiyorsun, niye tahsilatını yapmıyorsun’ diye müfettişler tarafından eleştirilen kurumlarız. O yüzden geldiğimiz bu noktada yapılan icra sayısı 55 bin değil, 2021 yılı içinde 10 bin tanedir. Bunun da yaklaşık 7 bin tanesi 3 merkez ilçemizdedir. Erciş’le ilgili tartışmalar son bulsun diye söylüyorum. 30 bin değil bin 800 tane icra yapılmıştır. Yapılan bu 10 bin tane icranın 3 bin 700 tanesi de tahsil edilip kapatılmıştır” diye konuştu.

“Su kaynağımızın dip noktasını yaşıyoruz”

İçme suyunun gün geçtikçe azaldığını ve yaşanan kuraklık nedeniyle tüm dünyanın büyük sorunlar yaşadığını kaydeden Kaplan, “Su yaşamın en temel kaynağıdır ve bu su artık bitiyor. Tarafı olduğumuz Paris İklim Anlaşması ile dünyadaki su kaynaklarının bittiğini konuştuğumuz bugünlerde suyun en dip noktasını yaşıyoruz. Van’ın su kaynağı olan Gürpınar’daki kaynağımızın da dip noktasını yaşıyoruz. Biz sadece gelirleriyle personel maaş ödeyen, bakım onarım yapan, enerji gideri ödeyen, yatırım yapan bir kurumuz. Biz kar amacı gütmediğimiz için suyu kaçak kullanana ceza uygulamak zorundayız. Bu konuda hiçbir affımız yoktur. Bu konuda çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam edecektir. Sulama mevsimi olmadığı için şu an kaçak kullanım az ve onun için sahada çalışmıyoruz. Bahar ayı ile beraber kaçak kullanım üzerine de tekrar yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

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