VASKİ ekipleri konteyner kentte çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan Beydağı konteyner kenti, Van Valiliğinin koordinasyonunda baştan aşağı yenilendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından uzun zamandır kullanılmayan ve büyük ölçüde Elazığ depremi için sökülüp götürülen konteyner kenti yeniden ayağa kaldırdı. Yaklaşık 2 bin konteyner kapasiteli ve binlerce afetzede vatandaşa ev sahipliği yapan Beydağı konteyner kentinde VASKİ ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Konteyner kentin kurulumu ve altyapısı başta olmak üzere tüm eksiklerini büyük bir titizlikle tamamlayan ekipler, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraların en kısa sürede sarılması için var gücüyle çalışıyor. Depremden etkilenen vatandaşlara daha rahat bir barınma ortamı oluşturmak için geceli gündüzlü yoğun bir mesai harcanıyor.

Ayrıca, yüzlerce konteynerin yer aldığı Yeşilyurt ilçesindeki konteyner kentte; eğitim alanlarından sağlık hizmetlerine, çocukların hoşça vakit geçireceği alanlardan çay ocağına kadar birçok hizmet Van ekiplerince sağlanıyor.