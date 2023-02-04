Varto Belediyesi kar nakli çalışması başlattı

Muş’un Varto Belediyesi, etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan temizleme çalışmaları sonunda tüm ana yollar ve sokaklar temizlendi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim olarak kurak bir mevsim yaşadıklarını söyledi. Şubat ayının ilk gününde yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları açtıklarını belirten Işık, “Şehir içerisinde toplayıp biriktirdiğimiz karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Bu olumsuz hava şartlarıyla birlikte belediyemiz 6 iş makinesi ve 10 yardımcı personelle beraber 24 saat esasına göre tüm sokakları temizleyip açmıştır. Şu an kapalı cadde ve sokağımız yoktur. Tüm kurumlarımızın önü temizlenmiştir. İlçe merkezinde çeşitli yerlerde toplanan kar; 1 yükleyici ve 2 kamyonla ilçe merkezi dışına taşınmaktadır. Günde 40 kamyon kar taşıyoruz. Her bir seferi 30 tondan günde bin 200 ton kar taşıyoruz. İlçemizde ulaşım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır” dedi.

Son yağan karın ilçeyi adeta felç ettiğini ve belediyenin hızlı bir şekilde çalıştığını ifade eden Veysel Mertyüz adlı esnaf da, “Son iki gündür Varto ilçemizde aşırı bir kar yağışı oldu. İlçede kar tepeleri oluştu. Belediyemiz gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve karı ilçe dışına taşıyor. Gayet güzel bir çalışma yapıyor. Dondurucu bir soğuk var. Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.