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Vanuatu’da açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre 28.12.2022, 21:04
Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’nun Tafea eyaletinde yer alan Isangel kasabasının 288 kilometre güneydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığını ve tsunami uyarısı yapıldığını aktardı. Depremde henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.