Van’ın yüksek rakımlı göllerinde ilk kez araştırma yapıldı

Van’da ulaşımı zor ve rakımı yüksek göllerde balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla su analizi yapıldı. Bölgedeki yüksek rakımlı göllerde ilk kez yapılan araştırmanın sonuçlarına göre göller balıklandırılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van’daki göl ve göletlerin su kalitesinin belirlenmesi, kirlenmeyle ilgili sorunların ortaya konulması ve balıkçılık çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla göl ve göletlerin yüzey suyunda bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerin ölçümleri yapıldı. Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yapmak ve sudan numune almak için rakımı yüksek göllere ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. İlk olarak Çaldıran ilçesinde bulunan Hıdırmenteş Gölü’ne giden ekipler, göl suyundan örnekler aldı. Daha sonra Çaldıran ilçesinin doğusunda bulunan Süphan Gölü’ne giden ekipler, burada da gerekli ölçümleri yaptı. Her iki gölden alınan su numuneleri laboratuvara gönderildi. Süphan Gölü’nde ise numune almaya çalışan ekipler, göl kıyısının bataklık olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

“Balıkçılığa katkı sağlanacak”

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu çalışmayla göl ve göletlerdeki balıklandırmayla yetiştiriciliğe ve avcılığa katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Van’daki 10 gölden su numunesi aldıklarını ifade eden Görentaş, “Göllerdeki çeşitli parametrelere baktık. Bölgede parametreleri inceledik ve alınan numuneleri laboratuvara gönderdik. Burada suyun kalitesi, kirlilik durumu ve diğer yönlerine bakılarak çalışmalara yön verilecektir” dedi.

“Göllere 350 bin sazan yavrusu bırakılacak”

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle balıklandırma çalışması yaptıklarını dile getiren Görentaş, “Genellikle göl ve göletlerimize sazan balığı bırakıyoruz. Bu yıl da yaklaşık 350 bin sazan yavrusu getirerek uygun gördüğümüz göletlere bırakacağız. Önümüzdeki günlerde laboratuvar sonuçlarına bakarak bakanlığımıza göndereceğiz. Çıkan sonuçlar ise kamuoyuyla paylaşılacaktır” diye konuştu.