Van’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde sis etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu. Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 370 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye düştü. Sisin etkili olduğu bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.