Van’ın ‘Ayanıs Kadınlar Plajı’ açıldı

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Ayanıs Kadınlar Plajı’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla hizmete açıldı.

Tuşba Belediyesi tarafından ilçe halkına kazandırılan ‘Ayanıs Kadınlar Plajı’, düzenlenen törenle Van’a kazandırıldı. Van Gölü sahillerini gün yüzüne çıkaran projeleriyle dikkatleri çeken Tuşba Belediyesi, bölgede büyük bir eksiklik olan kadınlar plajını halka kazandırıldı. Plaj açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Dünyanın her yerinden liderler Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıra bekliyor”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öncelerde doğu bölgesinde bir insanın Kürtçe konuşamadığını ve türkü söyleyemediğini belitti. Ayrıca Alevilerin ‘Aleviyim’ demesinden çekindiğini ve başörtülü kadınların ise üniversite tahsilini yapamadığını ifade eden Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Nice ağıtlar, nice çileler gördük ama çok şükür bunlar geride kaldı. Cumhurbaşkanımız yurtdışına gittiğinde bizi onurlu bir şekilde orada temsil ediyor ya, bu dünyalara değer. Daha öncekiler sıradan bir insanla görüşmek için kapılarda beklerlerdi. Yurtdışındaki mevkidaşlarının yanlarında ezik büzük durunca içim yanardı. Ama cumhurbaşkanımız öyle mi? Şimdi elhamdülillah dünyanın her yerinden liderler Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıra bekliyor” dedi.

Coğrafyada etle tırnak gibi olduklarını ve her gün biraz daha güçlendiklerini dile getiren Özhaseki, “Allah’a hamdolsun ezanlarımız okunuyor ve bayrağımız dalgalanıyor. Gittikçe büyüyen bir ülkenin sahipleriyiz. Bununla da övünüyoruz. Bu güzellik karşısında bize düşmanlık eden de bitmiyor. Çünkü bizi gönül coğrafyamızın lideri görüyorlar. İnancımızdan, tarihte üstlendiğimiz misyonlardan dolayı bizi lider ülke olarak görüyor ve kötülük yapmakta da hiçbir beis görmüyorlar. PKK gibi bir bela. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne girdim. Orada ilk sloganlarını duymuştum. Devam eden süreç içerisinde masun insanların derdini ortaya getirmeye çalışan sivil toplum örgütü gibi bir hava vererek başlamışken, arkasında okyanus ötesindeki ülkenin ellerine verdikleri silahlarla satılık uşak cenahına döndüler. Buna hepimiz şahidiz. Kardeş kanı akıttılar” diye konuştu.

“Şimdi yapılan ırkçılık üzerinde bir bölücülük”

Konuşmasında ırkçılık yaparak milleti birbirine düşürenlere seslenen Özhaseki, şunları söyledi:

“Eline silah alıp, kardeşini sadece ırkçılıktan dolayı vuracak kadar kalleşleşenlere bunu söylüyorum. Rusya’da doğsaydınız, Rus ırkçısı mı olacaktınız? İngiltere’de doğsaydınız, İngiliz ırkçısı mı olacaktınız? PKK, FETÖ, IŞİD ve DHKP-C gibi bir belayı besleyen bir tek ülke var. Bunları besleyenler, parayı verenler ve sokağa dökenler aynı ve hiç farklı değildir. Kim olduğunu biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. O yüzden bunlara kanmayacağız. Birliğimize ve beraberliğimize göz dikenlerin gözünü oyacağız.”

Plajın hayırlı olması temennisinde bulunan Van Valisi Ozan Balcı ise “Böyle güzel bir günde, şehrin şenlendiği bir günde Tuşba Belediye Başkanımızın ve ekip arkadaşlarının yaptığı ve Vanlı bütün arkadaşlarımızın desteklediği ve kadınlarımıza kıymet vermenin bir nişanesi olarak yapılan Ayanıs Kadınlar Plajı’nın ve bir dizi güzel yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böyle güzel bir eserin gerçekleştirilmesini büyük emeği olan Tuşba Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer güzel yatırımların da Van’ımıza, memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Van’da kadın plajının bir eksiklik olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, plajı hayata geçiren Tuşba Belediyesine teşekkür etti. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da kıyı şeridi üzerinde bulunan Çarpanak Adası, Ayanıs Kalesi, Amik Kalesi ve Adır Adası Manastırı gibi önemli tarihi turistik değerlerin ilçeyi turizm kenti olması yolunda cazip hale getirdiğini belirterek, “Son olarak Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Van Gölü ve Çevresi, Doğal-Sit Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescillenmesi Van Gölü ve çevresinin cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından plajın açılış kurdelesi kesildi.