Van’da zabıta bir yılda 9 bin 796 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bir yıl içerisinde 9 bin 796 olaya müdahale etti.

Kent düzenini sağlamak ve halk sağlığını korumak için 7/24 esasına göre çalışan Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2021 yılında yoğun mesai harcadı. Son bir yıllık süreçte halk sağlığını korumaya yönelik 467 fahiş fiyat, gıda ve hijyen denetimi yapan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 bin 460 kaldırım işgali, 2 bin 408 dilenci müdahalesi, 2 bin 172 izinsiz ilan, pankart ve reklam dağıtımı, bin 512 alo zabıta hattına gelen şikayete müdahale, 198 korona virüs denetimi, 107 seyyar satıcıya müdahalede bulundu. 137 ruhsat denetimi ve yeni ruhsat verme işlemi gerçekleştirilirken, 335 cezai işlem tutanağı ve dilenciler üzerinde çıkan paralara ise mevzuat gereği el konularak kamuya aktarıldı.

Ekipler ayrıca kapalı alanda sigara içme, iş yeri mühürleme ve çok sayıda tebligat işlemi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe zabıta müdürlükleriyle koordinasyon halinde çalışan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yıl içerisinde özellikle seyyar satıcı ve kaldırım işgalleriyle etkin mücadele ederken, fahiş fiyat ve gıda ürünlerindeki denetimlerini de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.