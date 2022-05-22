Van’da ’Univivor’ yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın, göreve başladığı günden itibaren her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen ve bu kapsamda talimatlar veren spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekler devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın göreve başladığı günden itibaren her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen ve bu kapsamda talimatlar veren spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekleri devam ediyor. Bu çerçevede Ipekyolu Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile üniversitesi iş birliğinde ’Univivor’ yarışması düzenlenerek gençlerin sağlıklı spor faaliyetleri ile sosyalleşmesi amaçlanıyor. Daha önce duyurusu yapılan ödüllü Univivor yarışmasının üniversitede stantları kurularak kayıtları oluşturuldu. 16 yaş ve üzeri 4’er kişilik gruplardan oluşan yarışmaya toplamda 46 grup müracaat etti. Dart, tekerlek devirme, puzzle, denge tahtası, sürünme gibi zorlu parkurların yer aldığı yarışmada gruplar birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışmada konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "Bu organizasyonda 46 takım yarışıyor. Tüm katılımcılar büyük bir heyecanla yarışıyor gördüğümüz kadarıyla. İpekyolu Belediyesi olarak üniversitemizle rektörümüzle birlikte bir çok organizasyona imza atıyoruz. Organizasyonda, birlikte, beraberlikte olduğumuz için rektörümüze teşekkür ediyorum. Katılımcılara, yarışmacılara başarılar diliyorum. Çalışan burada görev alan Dj, su ikram eden arkadaşlarımıza, sunucumuza, izleyici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Üç gün süren yarışmanın birincisi Cennet Takımı 6 bin TL, ikincisi Nurse Star Takımı 3 bin TL, üçüncüsü ise King Power Takımı bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Grup üyeleri 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü düzenlenecek olan ödül töreni ile ödüllerini alacaklar.