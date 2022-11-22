Van’da kümes hayvanları için doğal ortam

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından parklarda yapılan kümesler; İran tavuğu (Beçtavuğu), tavus kuşu, bıldırcın, kaz, ördek, horoz ve tavuk gibi kanatlı hayvanlara yuva oldu.

Edremit Belediyesince parklarda oluşturulan yeni projeler, ziyaretçileri şehir yaşamının stresinden uzaklaştırarak doğal ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu çerçevede belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda kümes hayvanları için bir alan oluşturuldu. Oluşturulan alanda yetiştirilen ve görevlilerce bakımları titizlikle yapılan kanatlı hayvanlar, görsellikleriyle ziyaretçilere hoş bir ortam sunuyor. Parklarda oturan ve yürüyüş yapan ziyaretçiler, çevrede gezinen ve kümeslerinde ötüşen kanatlı hayvanlarla karşılaşıyor.

“Doğal bir alan oluşturulduk”

İHA muhabirine konuşan Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Asak, doğal ortama katkı sunmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Gelen ziyaretçilerin daha iyi bir hava teneffüs etmeleri için kümes hayvanları için bir alan oluşturduklarını ifade eden Asak, “Kanatlı hayvanların tamamı alanda serbest bir şekilde geziyorlar. Vatandaşın şehrin bütün stresini atacağı güzel bir alan oluşturduk. Bu alanda tavus kuşu, ördek, tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ve İran tavuğumuz var. Bu alandaki kanatlı hayvanların türlerini artırmayı düşünüyoruz. Tam manasıyla doğal bir alan oluşturulduk. Çok da güzel oldu” dedi.