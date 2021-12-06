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Van’da korkutan deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgenin deformasyonunu etkileyen 12’den fazla fayın olduğunu belirterek, “Hangisi ne zaman kırılıp, ne zaman deprem üretecek bilemiyoruz” dedi.

Çevre 06.12.2021, 15:09
Van’da korkutan deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgenin deformasyonunu etkileyen 12’den fazla fayın olduğunu belirterek, “Hangisi ne zaman kırılıp, ne zaman deprem üretecek bilemiyoruz” dedi.

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde saat 00.46’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son bir ay içerisinde ise Van Gölü’nün Mollakasım açıklarında irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selçuk, yüzeye yakın meydana gelen depremlerin daha iyi hissedildiğini söyledi. Doç. Dr. Selçuk, “Yaklaşık bir haftadır depremlere baktığımız zaman bu depremlerin kuzeydoğuya doğru göç ettiğini görüyoruz. Dün akşamki depreme baktığımız zaman ise sağ yana doğru meydana geldi. Yani bizim 2011 yılında yaşadığımız deprem karakterinden farklı bir deprem. Dün akşamki depremi özellikle Van merkeze 47 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen şiddetli hissetti. Depremden sonra yaklaşık 10’dan fazla artçı meydana geldi. Bu depremlerin dağılımına baktığımız zaman ise kuzeybatı-güneydoğu eğiliminde oldu. Şimdi en büyük sorulardan biri bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Bu soruya cevap vermenin imkanı yok” diye konuştu.

“2011 depremi bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttı”

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttığını söyleyen Selçuk, “Tek bir avantajımız var. 2011 yılında biz büyük bir deprem yaşadık. Bu depremle birlikte en azından bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttığını düşünüyoruz. Belli bir süre daha bölge içinde büyük bir deprem beklemiyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Deprem göçlerine baktığımız zaman kuzeydoğuya doğru devam ediyor. Kuzeydoğuya doğru devam ettikten sonra bu depremler batıya mı yoksa doğuya doğru mu devam edecek bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabiliriz”

Bölgenin deformasyonunu etkileyen 12’den fazla fayın olduğunu dile getiren Selçuk, “Hangisi ne zaman kırılıp, ne zaman deprem üretecek bilemiyoruz. Erciş fayına baktığımız zaman orta segmentte depremler meydana geliyor. Diğer segmenti tetikler mi, burada deprem meydana gelebilir mi? Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Deprem için önlemlerimizi alalım”

Binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık bizim toplum olarak şunu düşünmemiz lazım. Bu bölgede deprem üretebilecek birden fazla fay var. Biz büyük depremin ne zaman olacağını düşünmek yerine, oturduğumuz yapının depreme ne kadar dayanıklı olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü sorun şu; 5 büyüklüğünde bir deprem aslında orta büyüklükte bir deprem. Yani yıkıcı etkisi olmayacak bir deprem ve korkmamamız gereken bir depremdir. Ancak biz hala 5 büyüklüğündeki depremi konuşuyoruz. Çünkü korkuyoruz. Eğer siz kendinize güveniyorsanız korkmazsınız. Ama eğer yaşadığınız binaya güvenmiyorsanız tabii ki korkarsınız. Bölge içerisinde her an 5 büyüklüğünde deprem yaşanabilir. Ondan dolayı artık depremin ne zaman olacağını, hangi fayın deprem üreteceğini bilimsel olarak açıklayalım ama buna bağlı olarak da en azından önlemlerimizi almaya çalışalım.”

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