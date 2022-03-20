Van’da kardan 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Van’da sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimleri ve kent merkezini beyaza bürürken, kar yağışı ve tipi nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olduğu ve öğle saatlerine kadar kar yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceğini belirten meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli rüzgar ve çığ konusunda uyarılarda bulundu.

Mart ayında yağan karın mevsim itibarıyla normal olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, bu sene bir bolluğun yaşanacağını söylediler.