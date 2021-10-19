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Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Van’da kar yağışı ve sis

Van’da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı.

Çevre 19.10.2021, 10:47
Van’da kar yağışı ve sis

Van’da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı.

Van’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van’ın doğusunda bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü. Karapet Geçidi’nde etkili olan sis ve kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları, Van’da 14, Bitlis’te 14, Hakkari’de 17 ve Muş’ta 18 derece olması bekleniyor” denildi.

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