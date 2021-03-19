Van’da kar yağışı etkili oluyor

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 205 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı kenti beyaza bürürken; Bahçesaray’da 74, Başkale’de 1, Çaldıran’da 99, Erciş’te 16, İpekyolu’nda 2 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 205 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ise kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.