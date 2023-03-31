Van’da kar yağışı etkili oluyor

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de yoğun kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkilerken, güzergah tır ve ağır taşıtların geçişine kapatıldı.

"Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı"

Van-Bahçesaray karayolunun 11. ve 41. kilometreler arasında yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, muhtemel çığ tehlikesi ve mahsur kalmadan dolayı yol ulaşıma kapatıldı.