Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu

Van semalarında bulutlu havada gökyüzünü aydınlatan şişkin ay, seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Dünya’dan 387 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Van semalarında da bulutlu havaya rağmen güzel görüntüler oluşturdu. Dolunaydan önce oluşan şişkin ay, Van semalarında akşamın erken saatlerinde görsel şölen sundu.

Gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şişkin ay güzelliğiyle gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken, ortaya çıkan manzarada izleyenleri mest etti.