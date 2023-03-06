Van’da besicilerin zorlu kış mesaisi

Van’ın Gürpınar ilçesinde besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs gererek, yazın biçilen otları, at ve eşeklerle hayvanlara ulaştırılıyor.

Küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van’da besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor. Van’ın Gürpınar ilçesinde, besiciler çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, köyün uzağında yemledikleri hayvanlarını akşam saatlerinde tekrar ağıla götürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yine zorlu geçecek bir güne başlıyorlar. Kışın çetin şartlarında hayvanları için göğüs geriyorlar. Gürpınar ilçesi Topçudeğirmeni Mahallesi’ne bağlı Bükülmez mezrasındaki besiciler, hayvanlarını beslemek için zorlu bir mesai harcıyor. Günde iki kere hayvanlarına ot ve saman veren mahalleli, zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımlarını ihmal etmiyorlar. Hayvanları için günde iki kere ot ve saman verdiklerini ifade eden Mecit Türker, “Kış mevsimi gelince günde iki kez bu yöntemle hayvanlarımızı besliyoruz. Bu sene kar yağışı diğer senelere göre az yağdı ama soğuk çok etkili oldu. her yıl aynı yöntemle hayvanlarımızı besliyoruz" dedi.