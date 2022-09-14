Van’da 1 milyon balık göllere bırakıldı

Elazığ’dan gönderilen 1 milyon sazan balığı yavrusu Van’daki göl ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi çerçevesinde bir çalışma yapıldı. Çalışmayla Elazığ’dan gönderilen 1 milyon balık, göl ve göletlere bırakılması için Van’daki ilçe müdürlüklerine teslim edildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in katılımıyla Sıhke Göleti’ne de 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Program sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Elazığ’da üretimi yapılan balıkların Van’daki göl ve göletlere bırakıldığını belirtti. Kentteki su kaynaklarının verimliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Görentaş, “Bakanlığımız tarafından başlatılan göletlerin balıklandırması çalışmaları çerçevesinde ilimizdeki 12 gölette Elazığ’dan getirdiğimiz sazan yavrusu balıklarını bıraktık. Bakanlığımızın her yıl belirlediği sayı kadar yavru balıkları göletlere bırakıyoruz. Bu yıl 1 milyon sazan yavrusu tahsis edildi. Bu balıkları göletlere bıraktık. Amacımız göl ve göletlerimizi balıklandırarak yöre halkının balık tüketimini yaygınlaştırmaktır. Çalışmalarımız gelecek yıllarda da devam edecektir. Sıhke Göleti’ne yaklaşık 100 bin yavru balık bıraktık. Ekiplerimiz hafta sonları da denetimlerini sürdürerek balıkların sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak” dedi.