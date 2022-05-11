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Van Valisi Bilmez: “Hayvanlarımız Van Gölünün kenarında geziyor, biz apartmanlarda zaman geçirmeye, eğlenmeye çalışıyoruz”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Hayvanlarımız Van Gölünün kenarında geziyor, biz apartmanlarda zaman geçirmeye, eğlenmeye çalışıyoruz” dedi.

Çevre 11.05.2022, 17:49
Van Valisi Bilmez: “Hayvanlarımız Van Gölünün kenarında geziyor, biz apartmanlarda zaman geçirmeye, eğlenmeye çalışıyoruz”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Hayvanlarımız Van Gölünün kenarında geziyor, biz apartmanlarda zaman geçirmeye, eğlenmeye çalışıyoruz” dedi.

Edremit Belediyesi tarafından yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda oluşturulan ‘Bitkisel Üretim Merkezi Sera Açılışı ve Fide Dağıtımı’ töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Erenkent Mahallesi’nde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü ve havzadaki doğal yapının korunması gerektiğini söyledi. Vali Bilmez, “Van Gölü’nün etrafında çocuklarımızla gezeceğimize ahırlarımız var. Hayvanlarımız gölün kenarında geziyor, biz apartmanlarda zaman geçirmeye, eğlenmeye çalışıyoruz. Bizim hem Van Gölü’ne sahip çıkmamız hem de doğamıza sahip çıkmamız lazım. Sanayi devriminden nasibimizi alamadık, mağdur olduk ama bugün organik bir doğamız var. Su yönünden zengin bir doğamız var. Maalesef yeşil Van bahçeleri yavaş yavaş beton ile yer değiştiriyor. Bu anlamda belediyelere ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Betonlaşma yönünde mahalle baskısı ciddi anlamda üzerimizde var ama yarınlarımız için, çocuklarımızın geleceği için bunun karşısında direnebilmeliyiz” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise korona virüs pandemisi ile birlikte dünyada tarımın öne çıktığını ifade ederek, “Pandeminin öne çıktığı bir dönemde bölgenin en büyük serasını, fide yetiştirme merkezini halkımızın hizmetine sunduk. Bugün 200 bin adet fideyi Vanlılara dağıttık. Yine burada 7 tünelde yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı bir alanda artık Edremit’in; kendi çiçeğini, kendi fidesini, kendi ağacını yetiştirebileceği bir merkezi oldu. Biz de belediye olarak özellikle tarımın öneminin her geçen gün arttığı bu dünyada, bu işin bir paydaşı, bir aktörü olduk. Ayrıca gerek seracılık gerekse fide çalışmalarında seçim döneminde vermiş olduğumuz bir sözü yerine getirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Daha önce böyle bir merkezin olmaması nedeniyle ürünleri satın aldıklarını belirten Say, “Hem kendi ihtiyacımız için hem de Van halkına cevap verebilecek böyle bir merkezi hayata geçirdik. Burada özellikle sebzenin tüm çeşitlerinin yanında gül başta olmak üzere bölgenin mevsim şartlarına uygun tüm çiçek çeşitleri yetiştirilecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, merkezimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam eden program, vatandaşlara fide dağıtımı ile sona erdi.

Programa YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

(ATL-MSA-Y)

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