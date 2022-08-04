Van Gölü’nün ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Van Gölü’nün "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından Erciş sahilinde sevinçle kutlandı.

Van Gölü ve çevresinin, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Van Gölü için sosyal medyada yaptığı paylaşımla Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Erciş sahilinde bir araya gelerek, bu güzel haberi meşaleler ve konfeti yakarak kutladı.

Karara sevinen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü’nün kapalı bir havza olduğunu ve bundan dolayı gün geçtikçe kirlenme ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Şu anda kuraklığın etkisiyle geri çekilmeler yaşanıyor. Bu eşsiz güzelliğin korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için yıllardır mücadele veriyoruz ve sonunda sesimiz duyuldu. Devlet büyüklerimiz sesimizi duydu. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı’nın bir parçası olarak Van Gölü doğal sit alanı ilan edildi. Bu işin başında Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan başta olmak üzere yine Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın başkanlığında yürütülen çalışmaların nihayete ermesi bizleri oldukça mutlu etti. Emine Hanımın bir paylaşımı vardı, ‘Van Gölü için bu yeni bir başlangıç’ dedi. Bu bizi daha da mutlu etti. Çünkü bizim için kanunun çıkması oldukça önemliydi. Emine Hanımdan bunu duymak bizleri daha da mutlu etti. Eğer ki bu bir başlangıç ise demek ki Van Gölü geleceğe temiz ve mavi olarak kalacaktır. Bizde Erciş sahilinde bunu kutlayacağız. Konfetiler ve havai fişekler eşliğinde Van Gölü’ne gireceğiz. Van Gölü yaz kış her zaman yüzülür, suyu şifadır” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi Derya Çelik ise Resmi Gazete’de yayınlanan kararı meşaleler ve konfetilerle kutlamaya geldiklerini söyleyerek, “Van Gölü’nün suyu birçok hastalığa iyi geliyor. Meşaleler eşliğinde suya gireceğiz ve yüzeceğiz. Amacımız herkese gölümüzün güzelliğini tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.