Van Gölü’nü kurtaracak dev proje tamamlandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nü kurtaracak 180 milyonluk mega proje olan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlandığını söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları, sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ kent merkezi için 2050 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edildi. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana inşa ettiği yeni tesis ile Van Gölü’nü kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor. Van Gölü için hayati önem taşıyan dev projeyle göl artık kirlilikten kurtarılacak.

"Bölgemizin en büyük değeri Van Gölü’dür"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nü kurtaracak arıtma tesisinin tamamlanarak son rötuşlarının yapıldığını belirtti. Arıtma tesisin iki yıl önce temelinin atıldığını ifade eden Vali Bilmez, “Arıtma tesisinin son rötuşları yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren su almaya başlayacaktır. Bölgemizin en büyük değeri Van Gölü’dür. Bunun korunması gerekmektedir ama maalesef en çok belediyeler bu gölü kirletmektedir. Kentimizin günlük ortalama 100 bin metreküp atık su üretimi var. Ancak bunun yüzde 25’ini arıtılabiliyorduk. Geri kalanı göle veriliyordu. Şu an yatırım yaptığımız tesisle günlük 205 bin metreküp atık suyu arıtabilecek bir kapasiteye sahiptir” dedi.

“Kentin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak”

Arıtma tesisin Van ilinin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize yaklaşık maliyeti 180 bin milyon civarındadır. Bu tesisin ilimizde kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim.”