Van Gölü’nde karaya oturan balıkçı tekneleri yeniden göle açıldı

Van’ın Erciş ilçesinde su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturan balıkçı tekneleri, limanın temizlenmesiyle yeniden göle açıldı.

Erciş’te geçmiş yıllara oranla yağışın az olmasının yanı sıra buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin su seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesindeki azalma nedeniyle Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturmuştu. Belediyeye ait iş makinelerinin teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapmasının ardından tekneler tekrar göle açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi. Suyun çekilmesinin en çok balıkçıları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, “Van Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte, balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı" dedi.

30 yıldır Van Gölü’nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan, "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.