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Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

Çevre 13.07.2022, 22:27
Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde ortaya çıkan ve yükselmeye başlayan dolunayın görüntüsü hayranlık uyandırdı.

İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.

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