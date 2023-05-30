Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan vatandaşlar Van Gölü’ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.