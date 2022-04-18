Van Gölü sahilinde 45 ton çöp toplandı

Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı temizlik ekiplerince Van Gölü sahilinde yürütülen temizlik çalışması sonucunda yaklaşık 45 ton çöp toplandı.

Özellikle yaz sezonunun yaklaşması ile yoğun olarak kullanılan yerler arasındaki Van Gölü’nün İpekyolu sahili, belediyeye bağlı temizlik ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları tarafından temizlendi. İpekyolu sınırları içerisinde kalan yaklaşık 3 kilometrelik sahil bandında başlatılan çalışmaya İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Türkiye Toplum Gönüllüler Vakfı ve Yeşilay Derneği üyeleri gönüllü olarak katıldı.

Yapılan temizlik çalışmaları ile ilgili bir değerlendirmede bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Van Gölü temiz kalsın. İpekyolu Belediyesi ve Van Gölü Aktivistlerimizle kendi sorumluluk alanımızda tüm personelimizle birlikte temizlik çalışması yürüttük. Çıkan çöp atıkları oldukça fazla. Lastikler, çocuk bezleri, plastik atıklar çevremize ve Van Gölümüze oldukça zarar veriyor. Bu temizliğimizi aktivistlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimizle birlikte yapıyoruz. Ancak bu yetmez. Aynı zamanda Van Gölü’nün etrafındaki tüm belediyeler, ilçeler ve Van Gölü etrafında yaşayan herkesin büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Van Gölü temiz kalsın biz burayı korumakla mükellefiz, korumak zorundayız. Bu amaçla temizlik faaliyetlerine katılan tüm personellerimize, Van Gölü aktivistlerine, Yeşilay’a, Toplum Gönülleri’ne teşekkür ediyorum. İnşallah Van Gölü’nü temiz tutmaya devam edeceğiz" dedi.