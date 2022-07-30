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Van Gölü için sevindiren haber

Van Gölü ve çevresi, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Çevre 30.07.2022, 11:49
Van Gölü için sevindiren haber

Van Gölü ve çevresi, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Resmi Gazetede yayınlanan kararla ilgili Van Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Van Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, “Van Gölü ve çevresinin ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tüm Van Gölü Havzası’na ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” denildi.

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