Van Gölü balıkçıları “Vira Bismillah” dedi

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 3 aylık av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar ağlarını suyla buluşturdu.

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 90 günlük sürede av yasağı uygulandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahil güvenlik, jandarma, tarım, polis, zabıta ve güvenlik korucuların etkili koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü’nde avcılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını suya attı. Sabah saatlerinde Edremit Marina’dan çıkan balıkçı tekneleri, açıldıkları Van Gölü’nde yasağın ardından sezonun ilk ağlarını atmanın sevincini yaşadı.

“Bu sene 230 kişiye idari işlem yapıldı”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının bitmesiyle birlikte balıkçıların ‘vira bismillah’ dediğini belirtti. Av yasağı denetimlerinin her yıl artarak devam ettiğini ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Geçen yıl 150 kişiye idari işlem yapılırken, bu sene 230 kişiye idari işlem yapıldı. İdari para cezası da geçen sene 380 bin TL civarındayken, bu sene 760 bin TL’ye ulaştı. Bu çerçevede ekiplerin yoğun bir çalışması oldu. Su ürünleri ekiplerimiz, jandarma, polis, zabıta, güvenlik korucusu ve bu sene sahil güvenliğin de katılmasıyla başarılı bir çalışma yapıldı. Bu yıl denetimlerimizi sahada 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştirdik” dedi.

“15 bin aile geçimini sağlıyor”

Van Gölü’nde 82 tekneyle balıkçılık yapıldığını dile getiren Görentaş, “Umarım ileride bizim korumamıza ihtiyaç duyulmadan vatandaşın duyarlılığıyla bu mücadeleye devam etmiş olunur. Van Gölü’nden 15 bin aile geçimini sağlamaktadır. Av yasağında kaçakçılıkla mücadelede balık popülasyonun artmasıyla beraber balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.