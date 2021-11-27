Van, çevre yoluna kavuşuyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yılan hikayesine dönen çevre yolu ihalesini alan firmanın 150 iş günü içerinde işi bitireceğini söyledi.

Van’ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen ve 8 yıl aradan sonra yeniden yapımına başlanan çevreyolu projesinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Van’ın ulaşım problemini büyük ölçüde rahatlatacak çevreyolu çalışmaları, Gökçenay Grup tarafından yürütülüyor. Uzunluğu Edremit ilçe sınırından başlayan, İpekyolu’nda devam eden ve Tuşba ilçesindeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde son bulan çevre yolu, alt ve üst geçitlerle donatılıyor.

“Hukuki sorunları çözüldü”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van çevre yolunun daha önce bir yılan hikayesine dönüştüğünü anımsattı. İki yıl önce kurulan komisyonla sorunun çözümü için hızlı adımlar atıldığını ifade eden Vali Bilmez, “İki yıl önce bir komisyon kurduk. Bu komisyonda, Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17’inci Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile milletvekilleri yer aldı. Bürokratik işlemeleri adım adım takip ettik. Çevre yolu için 18’inci Madde uygulaması vardı ve bu bitti. Yine Devlet Su İşlerinin toplulaştırma alanı vardı ve bu da bitirildi. Yolunun yapılacak zeminin hukuki sorunları çözüldü. Böylelikle yer, Karayollarına teslim edildi” dedi.

“Çevre yolunun ihale bedeli 600 milyon TL’dir”

Yüklenici firma tarafından yolun ilk etabının 150 iş gününde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Bilmez, “Karayolları ihalesini yaptı ve güçlü bir firma da ihalesini aldı. Firma, 150 iş günü içerisinde bu işi bitirecek. Çevre yolunun ihale bedeli yaklaşık 600 milyon TL’dir. Yol bitince maliyeti daha da yüksek olur. İçinde alt ve üst geçitlerin olduğu bir yol olacak. Bu yol üniversiteden başlayıp Edremit ilçesinde sahil yoluna inmektedir” diye konuştu.

Beklentilerinin çevre yolunun devamı olan ve Gürpınar-Gevaş kavşağına bağlanacak 19 kilometrelik Edremit çevre yolunun da yapılması olduğunu kaydeden Bilmez, çevre yolunun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.