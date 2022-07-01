banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde

Van Büyükşehir Belediyesinin etrafındaki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatlarıyla büyükşehir belediyesinin etrafına güvenlik amacıyla bırakılan beton bariyerler kaldırılmaya başlandı.

Çevre 01.07.2022, 10:32
Van Büyükşehir Belediyesinin etrafındaki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatlarıyla büyükşehir belediyesinin etrafına güvenlik amacıyla bırakılan beton bariyerler kaldırılmaya başlandı.

Daha önce güvenlik nedeniyle İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası etrafına bırakılan beton bariyerler, iş makinelerinin yardımıyla kaldırılıyor. Van’a atandığı ilk günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ilk olarak Van Valiliği önünde bulunan bariyerlerin kaldırılması talimatını vermişti. Daha sonra İpekyolu ve Çaldıran belediyeleri hizmet binalarının etrafında bulunan beton bariyerler kaldırılırken, bugün ise Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binası etrafında bulunan beton bariyerlerin kaldırılmasına başlandı.

2017 yılında bırakılan beton bariyerlerin kaldırılması mahalle sakinleri ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Gün boyu sürecek çalışmayla tüm beton bariyerlerin kaldırılarak buradan taşınması planlanıyor.

Belediye çevresindeki duvarların kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren vatandaşlar ise duvarların kaldırılması talimatı veren Van Valisi Ozan Balcı’ya teşekkür etti.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu