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Van Büyükşehir Belediyesi 120 bin ton kar taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kar temizleme çalışmalarında 8 bin kamyon ile 120 bin ton kar il dışına taşındı.

Çevre 26.01.2022, 13:43
Van Büyükşehir Belediyesi 120 bin ton kar taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kar temizleme çalışmalarında 8 bin kamyon ile 120 bin ton kar il dışına taşındı.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Van’da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 300 araç ve 700 personelle yürütülen çalışmalarda bir yandan ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da kent merkezindeki kar kütleleri iş makineleri yardımıyla şehir dışına taşınıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce uygun görülen İpekyolu ilçesinde bulunan Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarına boşaltılan kar kütleleri burada kardan tepeler oluşturdu.

8 bin kamyon kar taşındı

Kent merkezinde 25 ana arter ve 65 ara arter olmak üzere toplam 90 arterde kar temizleme çalışması yürüttüklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı, kentte yaklaşık 1,5 aydır karla mücadele ettiklerini söyledi. Günde ortama 335 kamyon kar taşıdıklarını belirten Görendağlı, “Kar yağışıyla birlikte ilk günden itibaren 7/24 esasına dayalı 300 iş makinesi ve 700 personelle ilimizdeki 6 bin kilometrelik yol ağında çalışmalarımızı sürekli yürüttük. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedik. İlimiz merkezindeki 25 ana arter ve 65 toplayıcı arterimizde karla mücadele ve kar toplama çalışması yapıyoruz. 25 ana arterimizde kar toplama çalışmamız tamamlandı. 65 ara arterimizde ise çalışmalar yüzde 95 civarında bitti. Geri kalan kısımda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde ortalama 5 bin ton civarında kar taşıyoruz. Topladığımız karın görüntü ya da çevre kirliliğine sebep olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler neticesinde bu alanda toplanmasını yapıyoruz. İş makinelerimizle buradaki karları toparlıyoruz. Bu noktada bir sorunuz yok. İlk kar yağışından bu yana yaklaşık 45 günlük bir süreç var. Ortalama bu alana 8 bin kamyon, yani 120 bin ton kar taşıdık. Kar yağışıyla birlikte sorumluluk alanımızdaki merkez caddelerde 11 farklı noktada mobil ekiplerimizle bir yandan kar küreme çalışması yaparken, bir yandan da kar toplama çalışması yapılıyor” diye konuştu.

Toplanan kar kütleleri eriyerek doğrudan Sıhke Gölü’nü beslerken, Akköprü Deresi vasıtasıyla da kar suları Van Gölü’ne akıyor.

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