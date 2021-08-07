Vali ve Belediye Başkanı ormanı temizledi

Gaziantep’te ormanlar, kent protokolünün de katıldığı çalışma ile kuru ot, şişe ve kağıt gibi yangınlara yol açabilecek maddelerden arındırıldı. Yangınları önlemek amacıyla yapılan temizlik çalışmalarında çok sayıda cam şişe bulununca Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlara, “Ne olur şişeleri ormana atmayın” diyerek seslendi.

Türkiye’de son günlerde çıkan orman yangınları ile birlikte tedbirler sıklaştırılmaya devam ediliyor. Gaziantep’te de Büyükşehir Belediye ve Valilik koordinesinde kentte bulunan ormanlarda, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, 650 personel, 3 arazöz, 4 greyder ve 3 forklift ile temizlik çalışması başladı.

Erikçe Ormanında, düzenlenen temizlik çalışmasına ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül, Milletvekilleri Mehmet Sait Kiraz, Mehmet Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu ile çok sayıda orman işçisi katıldı.

Temizlik esnasında bulunan birçok cam şişeye dikkat çeken Başkan Fatma Şahin, artan sıcaklıkla birlikte cam şişelerin orman içinde mercek görevi yaparak kıvılcım çıkartabildiğini kaydetti.

“Ne olur şişeleri ormana atmayın”

Ormanlara atılan, bırakılan cam şişelerin çok tehlikeli olduğunu belirten Başkan Şahin, “İstirhamımız, ne olur şişeleri ormanlara atmasınlar, zaten belediyeler bunları topluyor, bu konuda çok hassas olalım. En büyük tehlike bu, kendi iç sistemini bozma ve bunu bozan şeyde şişeler” dedi.

“Korucuyu ve önleyici tedbirler çok önemli”

Ormanları çok temiz tutulması gerektiğini ifade eden Şahin, “Bu bir milli seferberlik, bu seferberlikte herkesin koruyucu ve önleyici tedbirleri güçlendirmesi lazım. İlk müdahale çok önemli, zamanın da ve doğru yapılmazsa çok hızlı ilerliyor. Hava çok sıcak küresel ısınmadan dolayı, o yüzden tedbir ve öncesi çok önemli, bugün yaptığımız şey bu” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına ilişkin belediyelerin gerekli yardımları gönderdiğini belirten Vali Davut Gül, bu bölgede ise emniyet ve jandarmayla birlikte ormanların güvenliğini sağladıklarını kaydetti.

Vali Gül, “Gerek droneler ile gerek karada, gerek nöbetlerimizi sıklaştırarak, geçici köy korucularını bu işe görevlendirerek, emniyetin kendi açısında tedbirlerini arttırarak polisiye tedbirleri arttırdık. Bunun ötesinde, cam şişe, çalı çırpı kırıntılarında sıcaklıklardan dolayı yangınların artma riski çok fazla” diye konuştu.