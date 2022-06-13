Vali sel bölgesinde sahaya inip hasar tespiti yaptı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunarak 290 personel ve 79 iş makinesinin özveriyle çalıştığını söyledi.

Gemerek’te aşırı yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından bölgede çalışmalar devam ediyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’in başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Gemerek Kriz Yönetim Toplantısı yapıldı. Vali Şimşek, yapılan toplantıda Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı. Vali Şimşek, toplantının ardından taşkından en çok etkilenen Kızılşar, Köröküz ve Büyük Kamışlı derelerinde incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmalarına katılan Vali Şimşek, selden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zararlar karşılanacak

Vali Şimşek, tespit çalışmaları sonucunda belediye ve mağdur olan vatandaşların zararlarının karşılanacağını ifade ederek, "Selden dolayı hasarlarımız var, bizim için sevindirici olan can kaybının olmaması. Zararlar tazmin olur, devletimiz güçlüdür. Hasar tespit çalışmaları yapılmış. İnşallah müracaatlarımızı yapacağız ve bu tespit çalışmaları doğrultusunda da gelen kaynakları belediyemiz olsun vatandaşlarımız olsun onlara bu zararlarını tazmin etmek üzere tahsis edeceğiz. Öncelikle bu süreçte özveri ile çalışan gayretle çalışan başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza onların yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yine bu süreçte bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve yine ziyarette bulunan devlet büyüklerimize ve yine tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi burada aslında incelenmesi gereken konu birinci sırada vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Hasar tespit çalışmaları bu konuda da zaten AFAD müdürümüz çalışmalarını tamamlamış durumda" ifadelerini kullandı.

“Büyük bir afeti ucuz atlattık”

Vali Şimşek, bu tür afetlerin yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade ederek, "Diğer konuda bundan sonra bu tür afetlerin yaşanmaması adına bu tür sorunların yaşanmaması adına ne yapabiliriz kalıcı olarak ne yapabiliriz. Bu sorun neden kaynaklandı. Menfezlerin dar olmasından mı kaynaklandı. Yani yağış tabi ki aşırı oldu bu bir gerçek ama biz yağışın aşırı olmasına da hazırlıklı olmamız gerekir. İşte burada bu aşamadan sonra buradan bir daha böyle bir sorun yaşanmaması adına ve konuya kesin bir çözüm getirmek adına ne yapabiliriz biz onu çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda da kamu kurum ve kuruluşlarımıza belediyemize herkese görevler düşüyor. Aslında büyük bir afet ama ucuz atlatılmış bir afet. İnşallah Allah tekrarından korusun diyelim. Birazdan bu Afet bölgelerinde incelemelerde yapacağız. Daha bariz şekilde ne olmuş ne bitmiş bunu göreceğiz. Tabi anayolun buradan geçiyor olması da bizim için bir dezavantaj oldu. Anayolun kapanmış olması lokal bir afetin dışına çıktı ve burada işte Sivas-Kayseri D-260 otoyolunun kapanması buradan geçen vatandaşımızın da mağduriyetine sebep oldu. Bu anlamda bizim kalıcı çözüm getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.