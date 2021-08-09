Vali Karaloğlu: “Eğil’in çehresi değişiyor”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 3 bin yıllık tarihe tanıklık eden Eğil Kalesi’ndeki arkeolojik çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kültür ve inanç destinasyonu olarak öne çıkan Eğil ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tarihi Eğil Kalesi’nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Karaloğlu, Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecihi Özkaya’dan ve yetkililerden bilgi aldı.

“Tarihi, kültürü, doğası ve coğrafyasıyla çok önemli bir bölge”

Kazıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Eğil’in tarihi, kültürü, doğası ve coğrafyasıyla çok önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak dünyada iki peygamber kabrinin yan yana metfun olduğu başka bir yerin olmadığını söyledi.

Eğil’deki değişimi ve dönüşümü herkesin gördüğünü dile getiren Karaloğlu, “Büyükşehir belediyesi olarak bir yürüyüş yolu yapıyoruz. Bölgeye gelen ziyaretçiler Eğil Kalesini gezdikten sonra buradan ziyaret tepesine yürüyerek gidip kabirleri ziyaret edebilsinler diye güzel bir çalışma yapıyoruz, onunda son aşamasına geldik. Eskiden Diyarbakır istikametinden Eğil’e gelirken karman çorman bir şehirdi. Eğil’in gerçekten çehresi değişiyor. Yeşil ve beyaz Eğil’e dönüşüyor. Sahil düzenlemeleri, duvarların yenilenmesi, evlerin boyanması, yeşillendirme çalışmaları, yeni park ve bahçeler. Eğil, hem inanç hem kültür hem de doğa turizmi açısından önemli bölgelerden olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Karaloğlu, Eğil Kalesi’nde yapılan kazılarda amacın tarihi ve kültürel eserleri bilimsel yöntemlerle belgelemek, tanıtmak ve ilçenin mevcut turizm potansiyeline katkıda bulunmak olduğunu belirtti.