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Vali Ali Yerlikaya: “El birliğiyle 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız”

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Heybeliada’da ’Geleceğe Nefes, Dünya’ya Nefes’ etkinliği kapsamında 8 bin 900 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çevre 11.11.2021, 18:31
Vali Ali Yerlikaya: “El birliğiyle 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız”

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Heybeliada’da ’Geleceğe Nefes, Dünya’ya Nefes’ etkinliği kapsamında 8 bin 900 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Heybeliada’da “Geleceğe Nefes, Dünya’ya Nefes” etkinliği kapsamında 8 bin 900 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ile düzenlenen ’84 milyon için 3’er fidan 252 milyon fidan’ sloganıyla, Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaparak, vatandaşları selamladı.

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Daha yeşil bir İstanbul, daha yeşil yarınlar için geleceğimize nefes verip davetimize icabet eden siz kıymetli hemşehirlerimi büyük bir heyecanla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Fidan Dikme Bayramımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çevre dostu kardeşlerim ‘Bu şehr-i İstanbul ki bir misli bahadır, Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır’ dizeleriyle İstanbulumuzla ilgili gönlümüzden geçenleri ne güzel ifade etmiş Şair Nedim. İstanbul’un bir taşına bile acem mülkü feda olsun diyor. İstanbulumuzda da orman yangınlarını önlemek için geçtiğimiz yaz 30 Temmuz ila 30 Eylül tarihleri arasında iki kez ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Geçen yıl 12 Temmuz’da Çamlimanı mevkiinde, yani burada çıkan yangında 6.9 hektar ormanlık alan yandı. Yangına hemen uçak, helikopter, itfaiye ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla müdahale edildi. Bu yıl da 21 Ağustos günü Bayraktepe mevkiinde çıkan yangında 7.14 hektarlık alan yandı. Yangını haberini alır almaz hemen Heybeliada’ya geldim. Yangın söndürme uçakları, helikopterler, arazöz, itfaiye, TOMA araçları, Orman Bölge Müdürlüğümüz personelleri, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, itfaiye ekipleri, Kaymakamlığımız, Adalar İlçe Belediyemiz, personelimiz Heybeliada, Deniz Harp Okulu öğrencilerimiz, İtfaiyesi aynı zamanda askerleri, zabıta, Sahil Güvenlik velhasıl diğer bütün kamu personelleri, muhtarlarımız ve gönüllü kahramanlarımız, herkes ama herkes elini taşın altına koydu. Yanan ormanlık alanlara yeni fidanlar ekeceğiz. Geçen yıl 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Gününde Heybeliada’ya beş yüz Erguvan, bin 500 selvi, bin kızılçam, 4 bin 750 fıstık çamı olmak üzere toplam 8 bin 750 fidan diktik. Birazdan da yine hep beraber el birliğiyle 7 bin 100 kızılçam, bin 300 fıstık çamı, 500 erguvan olmak üzere 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yangınlar olmasın ormanlarımızı, ağaçlarımızı koruyalım”

Vali Yerlikaya, “Yangınlar olmasın ormanlarımızı, ağaçlarımızı koruyalım, gözetelim. Bu sevgi yüreğimizde hep daim olsun. Ve geleceğimize. olsun diyorum” dedi.

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri ise, “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü 2019 yılından beri Milli Ağaçlandırma Günü olarak tescil edilmiştir. 81 ilimizde her yıl milyonlarca fidan dikilmektedir” şeklinde konuştu.

Adalar Kültür Derneği Başkanı Özer Kangür, “Biz adalılar yangınları biraz biliyoruz, alışığız. Yangın olur olmaz hemen bütün ada yangın yerine koştu. İtfaiye büyük destek verdi. Şimdi de sıra fidan dikimine geldi. Hemen hemen her sene fidan dikimleri yapılıyor. Burada da çok güzel bir organizasyon yapılmış. Okullardan öğrenciler toparlandı. Ayrıca vatandaşlar geldiler. Çok takdir edilecek bir çalışma. Her sene devam edeceğini düşünüyorum. Tabii yangınlar değil de ağaç dikimleri bu şekilde devam edecektir” dedi.

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