Vahşi yaşam fotokapana yansıdı

Ardahan Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci’nin (36), Ormana yerleştirdiği fotokapana belgesellik görüntüler yakalandı.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci, yaban hayvanları hakkında bilgi edinmek amacıyla Yalnızçam Ormanı’na fotokapan yerleştirdi. Gece ve gündüz saatlerinde çekim yapan fotokapana kurt, domuz sürüsü ve ala karga görüntüleri yakalandı. Hayvanların sergilediği hareketleri yakalayan fotokapan belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydetti.

Keçeci, Yalnızçam ormanlarında belirli aralıklarla değişik bölgelere kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki kaydedilen görüntülerini sosyal medyada da paylaşıyor.

Her hafta sonu yaptığı yürüyüşlerle farklı bölgelere bıraktığı fotokapan’ın kaydettiği görüntüleri belli sürelerle kontrol eden Keçeci, geyikten ayıya birçok hayvanı yaşam alanlarını kayıt altına alıyor. Kuş sesleriyle birlikte çakal, tilki, boz ayı ve geyik sürülerinin ormanda yiyecek araması kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler belgesel çekimlerini aratmıyor. Doğa fotoğrafçılığı da yapan ve bu zamana kadar birçok hayvan görüntüleyen Çağdaş Keçeci, “Hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum” dedi.