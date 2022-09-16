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Vahşi hayvanlar sakinlikleri ile dikkat çekti
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde kurt ve boz ayılar sakinleri ile dikkat çekti.
Çevre 16.09.2022, 16:28
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde kurt ve boz ayılar sakinleri ile dikkat çekti.
DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı fotokapan görüntüleri büyük ilgi çekti. Vahşi kurtların, boz ayıların ve domuz sürülerinin gece ve gündüz görüntülerinde sakinlikleri dikkat çekti. Kullanıcılar tarafından birçok defa paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
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|10
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