Vadi ve dere yataklarına yüzlerce kamyon hafriyat döküldü

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bin 170 konutlu bir sitenin arazisinin iddiaya göre yüzlerce kamyon hafriyatla doldurulmasına site sakinleri tepki gösterdi. Vadi ve dere yataklarına dökülen hafriyatın sel baskınlarına neden olacağı ifade edildi.

İddiaya göre, Bodrum Yarımadası’nın bin 170 konutla en büyük sitesi olan Bank Evler Sitesi’nin ortak alanlarına, çevre inşaatlardan binlerce kamyon hafriyat döküldü. Sitenin hem Yahşi hem de İslamhaneleri Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arazilerine, vadilere ve dere yataklarına yasak olmasına rağmen dökülen binlerce kamyon hafriyat, çevre site sakinlerinin tepkisini topladı.

Dökülen hafriyatların, bölgenin ekolojik yapısını bozduğunu ve şiddetli yağışlarda sahile yakın kısımlardaki siteleri ve plajı sel, çamur basma riskiyle karşı karşıya bırakacağını söyleyen vatandaşlar, tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi. Hafriyatların site yönetiminin izniyle döküldüğünü savunan vatandaşlar, “Kanunsuz uygulamalar durdurulsun”, “Sitemizi ve yaşam alanlarımızı rantçılardan koruyacağız”, “Kanunsuz hafriyat dökme ve depolama cezası ödemek istemiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

"Çeşitli kamu kuruluşlarına bu konuda dilekçelerimizi verdik"

Site sakini Mehmet Aşkın yaptığı açıklamada, hafriyat dökülen alanların imar planlarında yeşil alan olarak göründüğünü dile getirerek şunları söyledi: “Civarda inşaat yapan firmalar hafriyatlarını buraya döküyorlar. Yönetim kurulunun izni olup olmadığını tam bilmiyoruz çünkü öğrenmek için bir ton yazışma yaptık ama bilgi alamıyoruz. Vadiyi, dereyi kapatıyorlar. Aşağıda 3 tane site var. Bu vadi onların içinden geçiyor. Büyük bir yağış olduğunda bu hafriyatların aşağındaki konut kümelerini alıp götüreceği aşikardır. Ayrıca kumsaldaki endemik bitkileri de mahvedecektir. Çeşitli kamu kuruluşlarına bu konuda dilekçelerimizi verdik. İncelemeleri yapılıyor diye biliyoruz.”

“2 kez su baskını yaşadım, suyun içinde kaldım”

Kargı Koyu’ndaki 50’inci Yıl Sitesi sakinlerinden Ahmet Hasipek de hafriyatlar sebebiyle şiddetli yağışlarda evlerinin ve bahçelerinin su altında kaldığını dile getirirken aynı sitede yaşayan Yalçın Karabulut ise “Bu hafriyatlar baraj yapıyor. Ben 2 defa suyun içerisinde kaldım” diye konuştu.

“Ben izin vermedim, dökümle ilgili şikayetçi oldum”

Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Esin Domaniç, hafriyatların kendi izinleri ile döküldüğü iddialarını yalanlayarak, “Belediye toprak döküm sahasını kapatmış. Bu firmalar da bizim arazimize dökmüşler. Ben dökümle ilgili şikayetçi oldum. Zabıta geldi, incelemelerini yaptı. Firma yetkilisi ile görüşüp toprağı kaldırmalarını söyledim. Ben bu işin ruhsata tâbi olduğunu biliyorum. Döküme izin verip de o kadar para cezası yemeyi göze alır mıyım? İznimiz olmadan dökmüşler. Şimdi güvenlik görevlilerimiz orada döküm yapılmasın diye bekliyor” dedi.