Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi. Yağmurun başlamasıyla birlikte adeta kaçacak yer arayan öğrenciler, korunmak için pasaj içlerine, çatı altlarına sığındı. Yanında şemsiye bulundurmayan öğrenciler ise okul çıkışında adeta şok yaşadı. Öğlen güneşli diye yanlarına şemsiye mont almayan vatandaş ve öğrenciler yağmurdan kaçacak yer aradı.

Sağanak yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edildiği bildirildi.