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Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.
Çevre 02.02.2022, 18:26
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın yüksek kesimleri karla kaplanırken Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oldu. Hava sıcaklığı gün içinde hava sıcaklıkları 1 dereceleri buldu. Karla karışık yağan yağmur Uzunköprü’yü gün boyu etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının ise gece saatlerinde ise en düşük eksi 2-3 dere olması öngörülüyor. Belediye tarafından su sayaçlarının donmasına karşı önlem alınması için uyarılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.