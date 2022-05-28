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Uzungöl’un kış manzarasıyla eşsiz klip yaptı

Uzungöl’un kış manzarasıyla eşsiz klip yaptı

Çevre 28.05.2022, 09:27
Uzungöl’un kış manzarasıyla eşsiz klip yaptı

Uzungöl’un kış manzarasıyla eşsiz klip yaptı

TRABZON (İHA) - Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl kar yağışı ile beyaza bürünmüş hali klip yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan klip eşsiz kar manzarasıyla izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl karlarla kaplı hali fotoğrafçı Aslan Özcan tarafından havadan görüntülendi. Özcan’ın çektiği görüntülerden klip oluşturup sosyal medyada yayınladı. Bahar ve yaz aylarında yeşilin bin bir tonunun hüküm sürdüğü göl çevresinde kışın da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Gölün buz tutmuş halinin havadan görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Dağların zirvelerini kaplayan sis zaman zaman açılmasıyla beyaza bürünen orman masalsı bir görüntü oluşturuyor. Bazı evlerin tamamen karların içine gömüldüğü ve evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşların ayak izleri havadan çekilen görüntülere yansıdı. Klipin en sonunda ise uzun göl manzarasına karşı çay görüntüsü klipte en beğenilen detaylar arasında yer aldı.

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