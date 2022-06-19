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Uzungöl’de bulutların dansı

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi olan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de yağmur bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Çevre 19.06.2022, 09:39
Uzungöl’de bulutların dansı

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi olan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de yağmur bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Bölgede bir haftadır dönem dönem etkili olan yağışlı ve bulutlu hava Time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle Uzungöl’de kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bulutların Uzungöl üzerindeki dansı cep telefonu kameralarına yansırken, yaşanan yağış sonrası Uzungöl üzerinde oluşan gökkuşağı ortaya eşsiz görüntüler çıkmasına neden oldu. O anları bölgedeki turistler cep telefonları ile kayda aldı.

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27°
az bulutlu