Uzungöl'de değişim başladı: 50 milyon lira harcanacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 50 milyon lira harcanacak.

Uzungöl'ü yılda ortalama üç milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Çalışmaların birinci etabını tamamladık. Yürüyüş yolunu Uzungöl’e yakışı hâle getirdik, korkulukları yeniledi, yeşil alanlar oluşturduk, kanalizasyon, içme suyu gibi birçok altyapı çalışmasını hizmete aldık” dedi.

İkinci etabın projesini bir ay içinde tamamlamayı planladıklarını ifade eden Zorluoğlu, şubat gibi de ihaleye çıkacaklarını söyledi.

FİYATLARA STANDART GELİYOR

“2021’in sonuna doğru yepyeni bir Uzungöl göreceğiz” diyen Başkan Zorluoğlu, şöyle konuştu: