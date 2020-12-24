Uzungöl'de değişim başladı: 50 milyon lira harcanacak
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Uzungöl’de çalışmaların ikinci etabına geçiyoruz. Hazine üzerindeki işgalleri kaldıracağız. Bazı mülkleri yıkacağız" dedi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 50 milyon lira harcanacak.
Uzungöl'ü yılda ortalama üç milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Çalışmaların birinci etabını tamamladık. Yürüyüş yolunu Uzungöl’e yakışı hâle getirdik, korkulukları yeniledi, yeşil alanlar oluşturduk, kanalizasyon, içme suyu gibi birçok altyapı çalışmasını hizmete aldık” dedi.
İkinci etabın projesini bir ay içinde tamamlamayı planladıklarını ifade eden Zorluoğlu, şubat gibi de ihaleye çıkacaklarını söyledi.
FİYATLARA STANDART GELİYOR
“2021’in sonuna doğru yepyeni bir Uzungöl göreceğiz” diyen Başkan Zorluoğlu, şöyle konuştu:
İkinci etapta hazine arazileri üzerindeki işgalleri kaldıracağız. Bazı özel mülkleri imar uygulamasıyla ya da kamulaştırmayla yıkacağız. Yıkılan yerlerde yeniden yapılaşma olmayacak, yeşillik kalacak. Gölün çevresinde şu anda nereye gitseniz başınıza birisi gelip 'Ne içersiniz?' diye soruyor, öyle bir düzenek kurağız ki, artık belli bir mesafeye kadar insanlar rahatlıkla oturabilecek. Ayrıca 7/24 zabıta ekipleri bulunacak. Orada işletme kalitesi ve fiyat standardı oluşturmaya çalışacağız.
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