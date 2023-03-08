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Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya’yı hatırlatıyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan peri bacaları oluşumları Kapadokya’yı hatırlatıyor.

Çevre 08.03.2023, 09:32
Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya’yı hatırlatıyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan peri bacaları oluşumları Kapadokya’yı hatırlatıyor.

Tortum Gölü kıyılarındaki kayalıklarda oluşan dikitlerin, milyonlarca yılda oluştuğu düşünülüyor. Kapadokya’daki peri bacalarını anımsatan oluşumlar keşfedilmeyi bekliyor.

Erzurum’un birçok noktasında bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün, fakat bölgede bu tür oluşumların bulunduğu pek fazla kişi tarafından bilinmiyor.

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