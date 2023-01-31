Uzmanından korkutan uyarı: "Yunus balıkları, önlem alınmazsa nesli tükenme tehlikesi altına girebilir”

Son yıllarda kıyıya vuran ölü yunus balıkları ilim insanlarını endişelendirdi. Mersin’de son 2 yılda 6 yunus balığının ölü şekilde karaya vurduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ayas, “Bu çok büyük bir rakam. Ölümlerin büyük bölümü balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı. Eğer önlem alınmazsa bu canlılarda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.

Son yıllarda dünyanın çeşitli noktalarında bulunan yunus balıklarının ölü olarak kıyıya vurması ilim insanlarını korkutuyor. Sadece Mersin’de son 2 yılda 6 yunus balığı ölü olarak kıyıya vururken, ilim insanları bu rakamın çok yüksek olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz’de şişe burunlu yunus denilen tursiops truncatus türünün yoğun olarak bulunduğunu söyledi.

Çok nadir olarak çizgili yunusların da görüldüğünü kaydeden Ayas, "Geçen senelerde ölü bir şekilde bir tane çizgili yunus sahile vurmuştu. Biz de aslında oradan bu balığın Mersin körfezlerinde bulunduğunu tespit etmiştik. Biz Deniz Canlıları Müzesi olarak bu Mersin körfezinde ölen tüm deniz canlılarını kayıt altına alıyoruz. Bizim müzemizde şu anda 6 yunus balığı var. Mersin’deki yunus ölümlerinin oranına baktığınızda bunlar yüksek rakamlar. Sadece son 2 yılda 6 yunus balığının ölü olarak kıyıya vurması yüksek bir rakam" diye konuştu.

"Önlemler alınmazsa nesli tehlike altına grime durumları olabilir"

Buradaki ölümlerinin nedenlerinin başında balıkçılık faaliyetlerinin geldiğini vurgulayan Prof.Dr. Ayas, "Ölen balıkları incelediğimizde özellikle bazı bölgelerde ağda boğulma veya çırpınma sürecinde gerçekleşen yaralanmaları görüyoruz. Buda şunu aslında doğruluyor bizim için. Mersin körfezinde yunusların ölüm sebeplerinin başında balıkçılık faaliyeti ve kullanılan av ekipmanlarından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yunuslar birçok deniz memelisi türüne göre daha şanslı. Mersin körfezinde Akdeniz foku gibi türler var. Bu canlıların nesli kritik düzeyde. Ancak yunuslar kısmen şanslıda olsa endüstriyel ve balıkçılık faaliyetleri ile turizm faaliyetleri bu türün geleceği için de ciddi problemler oluşturuyor. Yani gelecekte bu türlerin de çeşitli önlemler alınmazsa neslinin tehlike altına girme durumları olabilir" ifadelerini kullandı.